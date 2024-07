Alec Baldwin beskyldes for å "leke" med en ekte pistol under Rust-rettssaken

HQ

Den 2021. oktober ble innspillingen av Alec Baldwins westernfilm Rust avbrutt, da skuespilleren ved et uhell skjøt og drepte filmfotograf Halyna Hutchins, samt såret et annet medlem av filmteamet.

Nå, nesten tre år etter hendelsen, har Baldwin blitt stilt for en jury for å finne ut hva som egentlig skjedde den tragiske dagen. Aktorens innledningsforedrag var skarpt, og stemplet Baldwin som en uforsiktig skuespiller som "lekte seg med en ekte pistol og brøt kardinalreglene for skytevåpensikkerhet".

Forsvaret tegnet et helt annet bilde, og hevdet at Hutchins' død var en "ubeskrivelig tragedie", men at Baldwin ikke hadde begått noen forbrytelse. Denne rettssaken kommer til å pågå en stund, så vi kan forvente å høre mer etter hvert som bevisene legges frem for juryen.

Takk, Sky News.

