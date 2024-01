Alec Baldwin er nå siktet for uaktsomt drap

HQ

Under innspillingen av Rust avfyrte Alec Baldwin en pistol som skulle ha vært ladet med løse patroner, og traff filmfotografen Halyna Hutchings som døde av skadene. Regissør Joel Souza ble også skadet, men overlevde.

Nå er det klart, etter en del turbulens rundt saken, at Alec Baldwin vil bli tiltalt for uaktsomt drap. Årsaken er at det nå anses å foreligge nok bevis mot ham etter at en aktor i New Mexico la saken frem for en storjury som deretter besluttet å sikte skuespilleren. Baldwin selv har hele tiden nektet straffskyld og hevdet at han i gjerningsøyeblikket trakk tilbake hammeren, men aldri trykket på avtrekkeren. Dette motsies imidlertid av den kriminaltekniske undersøkelsen, som slår fast at våpenet ikke kunne avfyres i det hele tatt uten å trykke på avtrekkeren.

Hannah Gutierrez Reed, som var ansvarlig for rekvisitten, ble også tiltalt for uaktsomt drap for et år siden, og den rettssaken forventes å begynne i februar. Skulle Baldwin og Gutierrez Reed bli dømt for uaktsomt drap, risikerer de minst 12 måneders fengsel pluss bøter og andre kostnader.

Takk, BBC.