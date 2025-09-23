Alejandro Tabilo slår Lorenzo Musetti i Chengdu Open, og italieneren sitter igjen med tårer i øynene etter å ha gått glipp av to mesterskapspoeng

HQ

Alejandro Tabilo, chileneren som er rangert som nummer 112 i verden, har slått italieneren Lorenzo Musetti, nummer 9 i verden, i finalen i Chengdu Open i Kina, en ATP 250-turnering. Tabilo tok det første settet, men Musetti slo tilbake og kampen gikk til et tredje sett. Tabilo reddet to mesterskapspoeng på serve i det tredje settet og vant deretter tie-breaket etter å ha ligget under 1-4, og kampen endte 6-3, 2-6, 7-6(5).

Dette er den tredje ATP Tour-tittelen for chileneren, som var nummer 19 i verden i juli 2024, det året han slo Novak Djokovic, som da var nummer 1 i verden, i strake sett i Italian Open. Det året vant han også i Auckland og på Mallorca. Han klatrer fra 112. til 72. plass i verden etter denne seieren. 72 etter denne seieren, og forbedrer dermed en sesong med 5 seire og 13 nederlag.

Tabilo sa seg veldig glad og fornøyd med laginnsatsen, mens Musetti satt igjen med tårer i øynene etter å ha tapt sin femte ATP-finale på rad. Til tross for sine ofte gode prestasjoner i store turneringer, inkludert Grand Slam-turneringer, OL og Davis Cup, har Musetti kun vunnet to titler, alle i 2022, og han har tapt hver eneste finale siden.