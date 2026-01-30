Alene hjemme-, Schitt's Creek- og The Last of Us-stjernen Catherine O'Hara er død

HQ

Jeg kjenner bare Catherine O'Hara som Kate McCallister i de to første Alene Hjemme-filmene og som Gail Lynden i sesong 2 av The Last of Us, men den to ganger Emmy-vinnende skuespilleren var med i mange kjære filmer og TV-serier gjennom sin karriere som til slutt strakte seg over 50 år. Derfor er jeg sikker på at kveldens nyhet vil treffe mange ganske hardt.

TMZ og Variety har fått bekreftet at Catherine O'Hara døde i en alder av 71 år i dag. De har blitt fortalt at O'Hara døde etter kort tids sykdom.

Hvil i fred, Catherine.