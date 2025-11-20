Alessia Russos scoring for Arsenal slår Real Madrid; Manchester United tapte 5-2 i Champions League for kvinner

HQ

Arsenal slo tilbake og beseiret Real Madrid i Women's Champions League kampdag 4, med en scoring av Alessia Russo som ga dem seieren kort tid etter at Caroline Weir hadde scoret det første målet for Real Madrid. Kampen, som endte 2-1, var en sårt tiltrengt seier for de nåværende tittelforsvarerne, som hadde tapt to av de tre foregående kampene, og som foreløpig ligger på niendeplass på tabellen før torsdagens kamper.

Real Madrid, som har vunnet de to første kampene og tok et nytt poeng etter uavgjort i siste minutt for en uke siden, ligger fortsatt på sjetteplass, men sjansene for å ende blant de fire beste og unngå playoff er små. Manchester United gjorde det også vanskelig for dem å kvalifisere seg ved å tape 5-2 mot Wolfsburg, noe som ødela målforskjellen deres, som for øyeblikket er 0.

Champions League-resultater fra onsdag 19. november:



Wolfsburg 5-2 Manchester United



Juventus 3-3 Lyon



Arsenal 2-1 Real Madrid



Paris FC 2-0 Benfica



Valeronga 2-2 St. Polten



Champions League-kamper for torsdag 20. november:



Twente mot Atlético Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT



PSG mot Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT



Leuven mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT



Chelsea mot Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT

