Alex' 2024 Indie Game of the Year: Hades II

HQ

Nå har jeg ofte skrevet før at ting som DLC-er, utvidelser, remakes og til og med Early Access-titler egentlig ikke burde være med på lister eller artikler som dette. Men så gikk Geoff Keighley og endret reglene for oss, så jeg vil også gjøre det. Det har vært mange flotte indiespill jeg har hatt gleden av å spille i år. The Rise of the Golden Idol, Flock, Animal Well, Balatro og flere har sjarmert i et år som ellers kunne ha vært ganske tørt for utgivelser. Ett gudelignende roguelike-spill sto imidlertid over dem alle.

Det spillet er selvfølgelig Hades II, en tittel som fortsatt er i Early Access, men som ble lansert med mer innhold enn det forrige spillet, og med enda mer på vei. I den spillalderen vi lever i nå, kan Early Access-utgivelser til tider være frustrerende. Mer som en skygge av en full utgivelse, men det er ikke tilfelle med Hades II. Spillet var stort sett komplett ved lansering, og vi fullfører stort sett bare historien med hver større innholdsoppdatering.

Men nok om at spillet er tidlig tilgjengelig. Hades II er et dristig skritt for Supergiant Games, i stedet for å være noe helt annet enn det de har gjort før, er det faktisk veldig likt det originale Hades. Gudekreftene er riktignok annerledes, du har nye våpen og et mana-basseng, men kjernen er nøyaktig den samme. Du reiser gjennom underverdenen eller oververdenen, alt ettersom, og kjemper mot fiender til du kommer til en boss, med det endelige målet å beseire den endelige bossen uten å bli sendt tilbake til baseleiren.

Dette er en annonse:

Det flotte med Hades II er nettopp det. Det prøvde ikke å finne opp hjulet på nytt, og hver eneste tilleggsfunksjon føles håndlaget for å legge til eller ta bort. Hades og oppfølgeren føles som forskjellige opplevelser uten at jeg føler at jeg ikke kan spille det ene nå som jeg har hatt det gøy med det andre, noe som er en ekstremt vanskelig ting å få til.

Jeg liker at Hades II føles som en større utfordring også. Det er færre umiddelbart overmektige builds, og selv om du enkelt kan knuse fiendene dine når du er vant til spillet, krever det i stedet litt mer enn bare å bygge skade og spamme dash. Krykker du stolte på i Hades som Divine Dash er bare ikke her, noe som fører til at spilleren trenger mer individuell dyktighet eller slår på gudsmodus. Det tok meg omtrent like lang tid å slå Cronos som det tok å slå Hades i det første spillet, men så har du oververdenen, som setter deg enda mer på prøve.

Nok en gang har Darren Korb og co. gjort en fenomenal jobb med lydsporet. Å sparke deg til Siren's hule bare for å høre et flott spor sunget av dem mens de prøver å rive deg i stykker, er et så minneverdig øyeblikk at jeg ikke kan vente på 1.0-utgivelsen slik at alle kan oppleve det selv. Hvis du er på gjerdet om å kjøpe Hades II, med tanke på Early Access-taggen, forstår jeg det, men som noen som bare lengtet etter mer Hades, kan jeg ikke anbefale det nok.

Dette er en annonse:

Det er imidlertid mer enn bare å løpe etter løp, ettersom Hades II fortsetter der forgjengeren slapp i historien. Karakterene fra det første spillet dukker opp her og der, men jeg likte best interaksjonene med nye ansikter, som Odyssevs, Nemesis og Eris. Dialogen er like skarp, innsatsen er mye høyere denne gangen, og selv om dette tar litt bort fra det mer sunne familiedramaet i det første spillet, er familien, som i alle historier om de greske gudene, fortsatt veldig sentral i Hades II, og med hver nye oppdatering gleder jeg meg til å se hvor historien tar veien videre.