Alex' Årets spill 2024: Warhammer 40,000: Space Marine II

Hvis jeg ikke kan ha Hades II, siden det er i tidlig tilgang, så kommer valget mitt for årets spill 2024 ned til to alternativer. "Men hva med Metaphor? Hva med Astro Bot?" Jeg har ikke spilt dem. Det samme gjelder Black Myth: Wukong. Selv om jeg har lagt en time i Stellar Blade, kan jeg ikke helt sette det opp der med samme kvalitet som andre ting. Jeg trodde Helldivers II ville ha en sjanse, men så kom Arrowhead med en ordre mot sitt eget hode. Så her er vi. Balatro, eller Space Marine II.

Jeg mener, du har lest overskriften. Det er Warhammer 40,000: Space Marine II. Mens jeg flipper og flopp mellom årets spillvalg på en gitt dag, tror jeg at som Warhammer-fan, Saber Interactive rett og slett slo det ut av parken med representasjonen av universet og karakterene i det. Da vi sakte fikk se og spille mer av Space Marine II, da alt ble avduket stykke for vakkert stykke, så det ut som et spill rett ut av 2010-tallet i all den herligheten det bringer.

3 spillmoduser, en historiekampanje som ikke bryr seg om noe annet enn å være tøff, og en PvP-modus som lar deg legge til flere timer etter at du har gjort alt PvE-innholdet? Det høres ut som en oppskrift på suksess for meg, og mens andre spill som Metaphor: ReFantazio og Astro Bot kanskje er bedre på papiret, er det ingenting som slår følelsen du får i banner-scenen senere i kampanjen.

Warhammer 40,000: Space Marine II Men Saber Interactive er ikke bare et vibes-spill. Saber Interactive har lagt ned seriøst arbeid i å få en Space Marine - et fiktivt verk - til å føles mer levende og ekte enn de fleste figurer jeg har sett dette spillåret. Hvert knas av en knust fiendehjerne, hvert dundrende skritt med den kraftpansrede støvelen din. Det hele er vakkert utført med stor effekt, noe som nesten gjør meg glad for forsinkelsene, ettersom utviklerne tok seg tid til å virkelig få opplevelsen riktig.

Det visuelle skaper den perfekte følelsen av planetarisk krigføring, med strukturer som overgår fantasien din, og som blir revet i filler av tusenvis av tyranider som flyr nesten raskere enn øyet kan fange dem. Det er nok til å lure på hvordan menneskeheten har overlevd førti tusen år med dette, men når du så går i kamp som Titus og river fiendene i filler med kjedesverdet og bolteren din, innser du at menneskene også har noen seriøse våpen i ermet. Når du kjemper deg forbi tyranider og kaosets grusomheter, vil du oppleve noen av de mest uforbeholdne Warhammer-øyeblikkene du kan se i et videospill. Saber Interactive skrur opp filmsekvensene og den rene metallkarakteren av det hele til 11. Det prøver ikke å være noe det ikke er. Det er Warhammer, og enten du liker det eller ikke, så er det det det kommer til å være.

Spillet er tykt og raskt, og kan veksles til å være så dødelig som du vil. Historien er ikke akkurat Shakespeare-stoff, men den er utrolig underholdende, støttet av filmsekvenser som Amazon bør studere hvis de vil at dette Henry Cavill-showet skal bli en suksess. Det hele gjør jobben på en fenomenal måte, og gir folk den actionfylte introduksjonen til Warhammer som hobbyen og historien så sårt trenger. Titus er den nye plakatgutten, som bevist av hans opptreden i Secret Level, og jeg kunne ikke vært lykkeligere for ham. Den eneste bekymringen er at etter hvert som spillene og historiene går videre, frykter jeg at han vil bli så mektig at Games Workshop kan bli tvunget til å fjerne ham fra kanon.

I 2024 har vi sett suksessen med å spille. Spill som Astro Bot og Black Myth: Wukong streber etter å gi spillerne et flott plattformspill eller et nydelig action-/eventyrspill, uten det fettet som føles påklistret mange AAA-utgivelser nå. Warhammer 40,000: Space Marine II føles veldig likt. Et spill som har mye å by på, men hvor alt føles like nødvendig for å lykkes. Det er bare en god tid, og et av de eneste spillene i år som fikk meg til å smile fra øre til øre gjennom visse segmenter.