Alex' beste adaptasjon i 2024: Arcane

Selv om jeg kan forstå argumentet om at Fallout er en bedre videospilladapsjon, ettersom den søker å ta det spillere kan oppleve i videospillene og bringe det til et nytt medium, kan det kanskje overbevise The Game Awards, men det overbeviser ikke meg. Etter min mening, til tross for at Arcane ikke har noe å gjøre med League of Legends i tillegg til karakterene og historien, er det et bedre show som gjør det til en bedre representasjon av videospill som helhet.

Ja, hvis du prøver å få en venn til å begynne med Arcane, må du fortelle dem at det ikke er som League of Legends, men kan du virkelig selge noen på Fallout ved å si at det er akkurat som spillene? En av grunnene til at jeg syntes The Last of Us fra HBO var ganske kjedelig, var at den bare gjenfortalte en historie vi allerede hadde sett før, i tillegg til den utmerkede Bill og Frank-episoden. For å virkelig lage noe bra kan du ikke bare gjenfortelle med en adaptasjon, men du må, vel, tilpasse. Det er det som gjør Fallout og Arcane så bra, fordi de tar det som finnes, og former noe nytt med det i tankene.

Før jeg gikk i gang med Arcane sesong 2, så jeg sesong 1 på nytt, og den er på høyde med noe av det beste jeg har sett på TV. Briljant tempo, velskrevet, effektiv til å balansere en stor rollebesetning og gi alle nok tid til å skinne. Sesong 2 treffer ikke alltid like godt, spesielt ikke i finalen, men den samme storheten finnes i det aller meste av serien.

Det som alltid skinner mest i Arcane er animatørenes oppmerksomhet på detaljer. Kjærligheten de har til disse karakterene er større enn selv den mest dedikerte stan, hvor kontroversielt det enn kan høres ut for noen. Den som kom på å la Jinx' tåreflekker være et omvendt "Vi", eller animere dansescenen mellom Ekko og Powder med fire bilder i sekundet - like lang tid som Ekko kan spole tiden tilbake - fortjener en lønnsøkning. Det er de små tingene, de tingene du tror du er den eneste som oppdager, som gjør at du føler deg så individuelt knyttet til en serie, for så å oppdage at det finnes en hel fanskare der ute som setter enda mer pris på den enn deg. Det er det som gjør at en serie går fra å være en av årets beste, til å bli en av de beste på et helt tiår.

Tror jeg Arcane kunne ha endt bedre? Ja, det tror jeg. Hadde alt gått perfekt, tror jeg den lett kunne ha blitt en topp-fem-serie for mange, men jeg tror det ville ha krevd en tredje sesong, noe forfatterne ikke trodde de trengte. Når man ser på animasjonskvaliteten i begge sesongene, er det likevel vanskelig å forestille seg hvor mye penger som ville ha vært nødvendig for å betale for en tredje sesong. Å skille Piltover vs. Zaun-konflikten fra Arcane-historien ville ha gjort en verden av godt, i stedet for å isolere dem til separate deler av sesongen, uten at det egentlig føles som om noen av hovedplottene er fullstendig løst.

På den annen side har jeg sett mye dårlig TV og dårlige filmer i år (takk, Netflix), og til og med bedre serier, men ingenting traff like hardt som Arcane gjorde da rulleteksten gikk. Den ber deg om å gjøre mer enn å se på, men å nyte serien som en helhet, lytte til lydsporet lenge etter at du er ferdig med episodene, lese intervjuer for å se hva som skjer videre, hva som er planen for neste League of Legends. Helvete, det kan til og med få deg til å ville spille League of Legends, før klarheten etter Arcane slår inn og du innser at du ikke vil kaste bort 1000 timer på å spille et spill du vet du hater fra første minutt. For en prestasjon Arcane er. At det kan få et så helvetes spill til å virke så innbydende.

