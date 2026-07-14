Alex de Miñaur og Katie Boulter giftet seg i all hemmelighet samme dag som herrefinalen i Wimbledon

HQ

Tennisspillerne Alex de Miñaur, som for tiden er nummer 5 på verdensrankingen, og Katie Boulter, som for tiden er nummer 67, giftet seg i all hemmelighet under et bryllup på søndag, der kun parets nærmeste venner og familie var til stede. Faktisk valgte de å gifte seg søndag 12. juli, samme dag som herrefinalen i Wimbledon ble spilt.

Dette skapte litt forvirring, ettersom tennisverdenen hadde fokus på Jannik Sinner og Alexander Zverev, men reiste også noen spørsmål fordi begge deltok i Wimbledon... vel vitende om at dersom en av dem skulle nå finalen (damefinalen var på lørdag), ville det kollidere med bryllupet, som fant sted i Leicestershire i England.

Noen fans har kritisert beslutningen deres, da den viser at de ikke hadde store forventninger om å komme lenger i Wimbledon, spesielt ikke De Miñaur, som var femte seedet i Wimbledon og dermed teoretisk sett en av favorittene.

Den australske spilleren har aldri kommet lenger enn kvartfinalen i noen Grand Slam-turnering, og kvartfinalen i 2024 er hans beste resultat i Wimbledon. I år tapte han i åttendedelsfinalen mot Flavio Cobolli, mens Boulter tapte i første runde både i damenes singel, mot Tyra Caterina Grant, og i damenes dobbel, sammen med Katarzyna Piter.