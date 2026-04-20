Alex Garlands Elden Ring film setter utgivelsesdato

Bandai Namco har kunngjort utgivelsesdatoen og offisielt bekreftet at produksjonen begynner på A24 og Alex Garlands Elden Ring film. Filmen, som vi har vært klar over siden mai i fjor, er en av dagens mest omtalte videospillfilmatiseringer, og nå vet vi når den kommer på kino.

"Live-action-filmatiseringen av fantasy-spillet Elden Ring, skrevet og regissert av Alex Garland, vil bli filmet for IMAX og slippes 3. mars 2028," bekrefter Bandai Namco via nettstedet sitt. Vi fikk også en fullstendig liste over rollebesetningen, og la til noen nye navn på listen vi allerede hadde bygget :



Kit Connor



Ben Whishaw



Cailee Spaeny



Tom Burke



Havana Rose Liu



Sonoya Mizuno



Jonathan Pryce



Ruby Cruz



Nick Offerman



John Hodgkinson



Jefferson Hall



Emma Laird



Peter Serafinowicz



Vi er ikke sikre på hvem disse personene spiller i filmen, men det finner vi helt sikkert ut mellom nå og 2028. Bandai bekrefter også at filmen begynner produksjonen til våren i år, noe vi kunne ha gjettet med tanke på at bilder fra settet har blitt oppdaget på internett.

Filmen Elden Ring har premiere 3. mars 2028.