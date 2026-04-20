Alex Garlands Elden Ring film setter utgivelsesdato
Hold deg til mars 2028 hvis du vil se A24s FromSoftware-tilpasning brakt til det store lerretet.
Bandai Namco har kunngjort utgivelsesdatoen og offisielt bekreftet at produksjonen begynner på A24 og Alex Garlands Elden Ring film. Filmen, som vi har vært klar over siden mai i fjor, er en av dagens mest omtalte videospillfilmatiseringer, og nå vet vi når den kommer på kino.
"Live-action-filmatiseringen av fantasy-spillet Elden Ring, skrevet og regissert av Alex Garland, vil bli filmet for IMAX og slippes 3. mars 2028," bekrefter Bandai Namco via nettstedet sitt. Vi fikk også en fullstendig liste over rollebesetningen, og la til noen nye navn på listen vi allerede hadde bygget :
- Kit Connor
- Ben Whishaw
- Cailee Spaeny
- Tom Burke
- Havana Rose Liu
- Sonoya Mizuno
- Jonathan Pryce
- Ruby Cruz
- Nick Offerman
- John Hodgkinson
- Jefferson Hall
- Emma Laird
- Peter Serafinowicz
Vi er ikke sikre på hvem disse personene spiller i filmen, men det finner vi helt sikkert ut mellom nå og 2028. Bandai bekrefter også at filmen begynner produksjonen til våren i år, noe vi kunne ha gjettet med tanke på at bilder fra settet har blitt oppdaget på internett.
