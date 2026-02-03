Alex Honnold forteller om sin Taipei 101 free solo på Jimmy Kimmel Live!

HQ

Det er få mennesker som kan beskrive et dødsforaktende stunt med den samme roen som de fleste av oss har når vi bestiller lunsj, og Alex Honnold var i toppform på Jimmy Kimmel Live! da han fortalte om sin direktesendte Netflix-frisolo på Taipei 101.

Etter å ha bestiget en av verdens høyeste skyskrapere uten tau eller sikkerhetsutstyr for millioner av tilskuere hjemme, hørtes ikke Honnold ut som en som hadde flørtet med faren. I stedet lente han seg tilbake i stolen, smilte og forklarte et av de mer oppsiktsvekkende øyeblikkene under klatringen: hengende fra bygningen i beina, med hendene frie.

"Style points", sier Honnold med et skuldertrekk og et glis. "Du må leke deg litt. Jeg mener, det var nær toppen av bygningen, så jeg hadde allerede gjort det meste av det virkelig harde, og du har det på en måte gøy, du nyter utsikten. Det er som om man må leke seg litt."

Som du kan se nedenfor, sa Kimmels reaksjon, en blanding av vantro og fornøyelse, mer enn noe oppfølgingsspørsmål kunne. Programlederen, som vanligvis er rask med en vits, virket for et øyeblikk ordløs... Hva følte du da du så på direktesendingen?