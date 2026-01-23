Alex Honnold skal klatre solo i Taipei 101 i et direkte Netflix-arrangement: Tider og hvordan du kan se det i kveld

HQ

Alex Honnold, stjernen i den Oscar-vinnende dokumentaren Free Solo, skal klatre opp Taipei 101 uten tau i en direktesending på Netflix. Den 1 667 meter høye skyskraperen vil bli strømmet globalt på Skyscraper Live denne lørdagen kl. 09.00 lokal tid i Taipei. Hvis du vil se det der du befinner deg i Europa, kan du se hva klokkeslettet betyr lokalt:



Danmark, Sverige, Norge (CET): kl. 12.00 lørdag.

kl. 12.00 lørdag.

Storbritannia (GMT): 01:00 lørdag.



Honnold har trent i månedsvis, og han sier at klatringen ikke vil føles mye annerledes enn de andre bestigningene hans. Taipei 101s "bambusboks"-design (stablede seksjoner med balkonger i hver åttende etasje) gir ham naturlige hvilepunkter, så klatringen er mer forutsigbar enn den ser ut til. For sikkerhets skyld vil Netflix imidlertid kjøre strømmen med 10 sekunders forsinkelse.

Direktesendingen har selvfølgelig fått noen til å heve øyenbrynene. Noen har kalt det "voyeuristisk" og "uansvarlig", med henvisning til farene og Honnolds rolle som ektemann og far. Alain Robert, den franske klatreren kjent som "Spiderman", som klatret Taipei 101 på topptau i 2004, sier imidlertid at Honnold har planlagt grensene sine nøye.

På en eller annen måte finner vi ut av det i kveld...