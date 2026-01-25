Alex Honnold skriver historie ved å friklatre Taipei 101

HQ

Vi kjente ham allerede for hans historiske Yosemite-klatring, dokumentert i Free Solo. Nå ble den amerikanske klatreren Alex Honnold den første til å bestige Taipei 101 uten tau eller sele, i en dristig bragd som tok litt over 90 minutter.

Kun utstyrt med klatresko, en krittpose og sin karakteristiske røde skjorte erobret Honnold den 508 meter høye skyskraperen, og navigerte seg gjennom bygningens stål- og glassbase, "ruyi-strukturene" og de utfordrende "bambuskassene" som strekker seg fra 27. til 90. etasje. Klatringen ble avsluttet ved spiret, der han tok en kort pause for å ta en selfie før han kom seg trygt ned.

Honnold beskrev opplevelsen som surrealistisk: "Du bruker så lang tid på å tenke på det og forestille deg at det er mulig, men så føles det alltid annerledes å faktisk gjøre det. For meg personlig var den største utfordringen å holde meg rolig ... men etter hvert som jeg klatret, slappet jeg mer og mer av og tenkte: "Å, dette er så gøy, det er derfor jeg gjør det."

Den gratis solobestigningen (som ble direktestrømmet over hele verden via Netflix) utløste debatt om risikoen som var involvert, spesielt med tanke på Honnolds rolle som ektemann og far. Arrangørene iverksatte sikkerhetstiltak, inkludert en kort forsinkelse i sendingen og redningspunkter langs ruten, selv om selve klatringen var helt avhengig av Honnolds ferdigheter og fokus...