Alex kommer til Street Fighter 6 tidlig på våren

Capcom Capcom har allerede bekreftet hvilke figurer som kommer til Street Fighter 6 som en del av Year 3 av det populære spillet, noe som betyr at det ikke var noen overraskelse å se Alexs trailer.

Den ikoniske fighteren vil bli med Street Fighter 6 tidlig på våren som det tredje tilskuddet til Year 3 Character Pass. Fans kan også skaffe ham separat ved hjelp av Fighter Coins, men hvis du allerede eier Pass som gir tilgang til Sagat og C. Viper for øyeblikket, vil du også kunne ta Alex i aksjon snart også.

Vi blir ikke fortalt mye annet offisielt om Alexs introduksjon i Street Fighter 6 for øyeblikket, men vi vet at han vil bli fulgt av Ingrid, som vil debutere i spillet en gang på slutten av våren for å runde ut Year 3 av karaktertilleggene.