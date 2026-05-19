Álex Márquez er utskrevet fra sykehuset og føler seg svært heldig etter ulykken

Den spanske MotoGP-føreren Álex Márquez ble søndag operert for å stabilisere det høyre kragebeinsbruddet etter det skumle fallet i CatalanGP, og ble utskrevet fra sykehuset mandag. I en uttalelse på sosiale medier innrømmet han at han hadde smerter, men da han så bildene av ulykken, anså han seg selv som veldig heldig.

"Tusen hjertelig takk for alle de kjærlige meldingene jeg har fått. Jeg er fortsatt veldig øm og forslått, men når jeg ser på bildene, kan jeg ikke annet enn å tenke at jeg var veldig heldig."

I tillegg til kragebeinsbruddet pådro katalaneren seg et marginalt brudd på C7-virvelen, som ligger i nedre del av nakken, og det fulle omfanget av dette vil bli vurdert i løpet av de kommende dagene, noe som ble bekreftet av teamet hans, Gresini Racini, satellittlaget til Ducati.

Hvor mange løp vil Álex Márquez gå glipp av?

Det er fortsatt ingen dato for når Álex Márquez vil være medisinsk skikket til å kjøre igjen, ettersom det avhenger av utviklingen av C7-virvelen hans. MotoGP har nå to ukers pause, men fortsetter neste uke (29.-31. mai, Italia), etterfulgt av Ungarns GP 5.-7. juni. Etter nok en pause blir det to andre Grand Prix neste måned: Tsjekkia (19.-21. juni) og Nederland (26.-28. juni).