Álex Márquez går glipp av de to neste MotoGP-racene etter krasjen

MotoGP-teamet Gresini Racing har bekreftet at Álex Márquez blir ute i rundt en måned etter krasjen i Catalonia GP på søndag. Spanjolen går glipp av to løp: Italias Grand Prix på Mugello og Ungarns Grand Prix i Balaton Park, og håper å være tilbake til Tsjekkias Grand Prix.

Laget meldte det sammen med et smilende bilde av rytteren da han ble utskrevet fra sykehuset i Barcelona, hvor han ble brakk kragebeinet og pådro seg et marginalt brudd på C7-virvelen. Márquez selv sa at han var takknemlig da han så bildene av ulykken, og at han anså seg selv som heldig.

Broren Marc Márquez, fra Ducati, skadet seg i det forrige løpet i mesterskapet, med et brudd i foten, og benyttet sykehusbesøket til å operere skulderen fra en tidligere skade. Han kan være tilbake neste uke til Italias Grand Prix.

I Catalonias GP forrige helg pådro også franske Johann Zarco seg brudd i fremre og bakre korsbånd i kneet. Det er ikke kjent hvor lenge han blir ute, men det blir sannsynligvis lenger enn Álex Márquez...