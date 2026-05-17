Álex Márquez i brutal ulykke i Catalonia GP, men de første rapportene sier han er utenfor livsfare

Álex Márquez ble utsatt for en brutal ulykke på Montmelo-banen, og løpet ble avbrutt i over en halvtime.

Álex Márquez er utenfor livsfare etter den brutale ulykken han var utsatt for under Catalonia GP i MotoGP på søndag. Ifølge kilder fra Gresini-teamet og TV-kanalene til El Desmarque i Telecinco, er MotoGP-føreren ved bevissthet og utenfor livsfare etter at han falt av sykkelen og traff veggen.

Ulykken skjedde i 10. runde, da Pedro Acosta, som ledet løpet, fikk et teknisk problem på bakhjulet på sykkelen sin. Álex forsøkte å unngå en kollisjon med Acosta og løp utenfor banen, der han mistet kontrollen over sykkelen, traff veggen mens sykkelen fløy i luften og ble fullstendig ødelagt, og sendte vrakrester til andre førere som Fabio Di Giannantonio, som også falt i bakken, selv om han ikke ble truffet like hardt som den unge av Márquez-brødrene.

Álex Márquez var ved bevissthet etter fallet, og ble evakuert til sykehus da løpet ble avbrutt i over en halvtime. Da løpet ble gjenopptatt, skjedde en annen alvorlig ulykke da Johann Zarco falt i bakken og klemte fast beinet med sykkelen. Luca Marini og Francesco Bagnaia var også involvert i krasjet.

Zarco ble kjørt til samme sykehus, også han ved bevissthet, og løpet endte med seier til
Fabio di Giannantonio, etter at Acosta, som ledet, krasjet på den siste runden.

