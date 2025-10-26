Álex Márquez sikrer seg andreplassen i MotoGP på en hel-spansk malaysisk pallplass

HQ

Álex Márquez bekreftet andreplassen i MotoGP 2025 i lørdagens sprint, og fortsatte deretter å dominere Malaysias Grand Prix-løp på søndag. Etter lørdagens sprint hadde lillebroren til den nidobbelte verdensmesteren Marc Márquez åpnet et forsprang på 102 poeng til

(da) tredjeplasserte Francesco Bagnaia, noe som viste seg å være stort nok til å sikre hans siste plassering i årets sammendrag.

Lørdagen ble en bittersøt dag for Bagnaia, som vant det korte løpet og fikk pole position til Grand Prix... men som senere ikke fullførte søndagens løp på grunn av en feil på Aprilia-sykkelen, sykkelen som har brakt ham så mye fortvilelse denne sesongen. Dette førte til at Bagnaia, tre ganger verdensmester, for øyeblikket ligger på fjerdeplass i sammendraget bak Marco Bezzecchi.

Dermed ble det en hel spansk pallplass i Malasyian Grand Prix: Álex Márquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM) og Joan Mir (Respsol Honda). For Álex Márquez var det sesongens femte seier, noe som bekrefter et enormt kvalitetssprang: Før 2025 hadde Márquez bare oppnådd fem pallplasser på fem sesonger. Men i 2025, året han fylte 29 år, vant han tre Grand Prix og oppnådde 11 pallplasser.

Bare to løp gjenstår i MotoGP, i Portugal og Valencia, Spania, 9. og 16. november, uten mester Marc Márquez, som ikke kan returnere på grunn av skadene sine.