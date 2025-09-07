Álex Márquez vinner broderduell og forsinker Marc Márquez' MotoGP-tittel

HQ

Marc Márquez (Ducati) og Álex Márquez (Gresini) gledet fansen i Catalonias GP med dobbeltseier til brødrene etter en spennende duell og en mesterklasse fra Álex. Mens Marc, som har dominert sesongen og helt sikkert vil vinne sin syvende verdensmestertittel i år, vant sprintløpet, var det Álex, den yngre broren, som overrasket ved å ta pole position og sette banerekord på Montmeló-banen.

I søndagens løp klarte Marc å ta ledelsen fra Álex, men Álex tok den tilbake i fjerde runde og holdt posisjonen til tross for at Marc presset den hardt. Langt fra teten i løpet vant også Enea Bastianini en tøff duell med Pedro Acosta om tredjeplassen.

For mesterskapstabellen betyr dette at Marc Márquez, med 487 poeng, ikke blir kronet som MotoGP-mester neste helg. Álex er den som ligger nærmest Marc, 182 poeng bak, og før Catalonia GP sa Marc at han håpet at han ikke ville bli kronet neste uke (San Marino) fordi det betydde at Álex hadde hatt et dårlig løp i sitt hjemlige grand prix.

På en måte fikk begge det som de ville. MotoGP-sesongen fortsetter 14. september med San Marino GP og deretter i Japan 28. september, da Marc Márquez sannsynligvis vinner sin niende VM-tittel sammenlagt.