Álex Márquez vinner Spanias andre GP på rad, men Bezzecchi beholder ledelsen i mesterskapet

Álex Márquez har brutt seiersrekken til Marco Bezzechi og Aprilia i MotoGP 2026-mesterskapet, og fortsatte seiersrekken i Jerez, i Spanias GP: Lillebroren til Marc Márquez, som ble nummer to i fjor, har vunnet Spanias GP i 2025 og 2026, til tross for at han startet på femteplass i løpet: Ducati-føreren ledet allerede etter to løp, og passerte Marc Márquez og Marco Bezzecchi.

Marc Márquez, som vant sprinten på lørdag, kunne ikke forsvare posisjonen sin mot broren, som var raskere, men på runde 11 forsvant håpet om hans første seier i Jerez siden 2019, da han krasjet spektakulært og måtte bryte løpet. Den regjerende mesteren ligger bare på femteplass i mesterskapet i år, med 57 poeng, nesten halvparten av lederen Marco Bezzecchi, som har vunnet de tre første løpene.

Jorge Martín, mesteren fra 2024, lå på et tidspunkt på tredjeplass, men måtte nøye seg med en fjerdeplass, som var godt nok til å fortsette kampen med Bezzecchi.

Dette er stillingen i MotoGP 2026 etter fire løp, to uker før neste løp i Frankrike 10. mai.

Moto GP Championship Standings:



Marco Bezzecchi: 101 poeng



Jorge Martín: 90 poeng



Fabio Di Giannantonio: 71 poeng



Pedro Acosta: 66 poeng



Marc Márquez: 57 poeng



Raúl Fernández: 54 poeng



Álex Márquez: 53 poeng



Ai Ogura 48 poeng



Francesco Bagnaia: 34 poeng



Enea Bastianini: 30 poeng

