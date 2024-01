Alex' mest etterlengtede spill i 2024

HQ

2023 har vært en absolutt virvelvind. En del av meg er faktisk glad for at 2024 ser ut til å bli litt roligere, slik at jeg kan komme meg gjennom litt av etterslepet mitt før 2025 spises opp av en retur til Vice City. Men selv om 2024 ikke kan matche det året vi nettopp har hatt, er det likevel noen knallspill som står i kø.

Det er spesielt ett spill som peker seg ut for meg, og det er Hades II. Der sa jeg det. Jeg skal ikke legge skjul på at Supergiants retur til underverdenen, full av nye kamper, interessante figurer og nye bygg å prøve ut, uten tvil er mitt mest etterlengtede spill i 2024. Det ville vært mitt mest etterlengtede spill uansett hvilket år det kom ut, for å være ærlig. Supergiant Games fant både gull, olje og alt derimellom med det første Hades i 2020, og det er derfor vanskelig å ikke glede seg til oppfølgeren.

Og det selv om oppfølgeren lanseres i tidlig tilgang. Vi får altså ikke hele spillet i løpet av 2024, men må vente litt lenger på å se det endelige produktet. Det er verdt å huske at det var akkurat slik det gikk med Hades. Jeg håper imidlertid at Supergiant forstår at forventningene er litt annerledes for Hades II, og at de vil pakke litt mer inn i den tidlige tilgangsutgivelsen i år.

Dette er en annonse:

Selv om vi ikke får tak i det fullstendige spillet, er det vanskelig å la være å se på Hades II uten å bli litt hypet. Det første spillet er det sjangerdefinerende roguelike-spillet, spillet som mange andre aspirerer til å bli og fortsatt får solide anmeldelser selv om de ikke kommer i nærheten av disse høydene. Ingenting inspirerer like mye som Hades, der du ikke bare får prangende grafikk og heftige, fartsfylte kamper når du prøver å rømme fra underverdenen, men der du også sakte men sikkert avdekker historien til Zagreus og alle de andre viktige karakterene i spillet.

Mange andre roguelikes gjør dette, men Hades' skriving og stemmeprestasjoner får deg til å presse deg gjennom hvert rike i Underverdenen slik at du kan gi favorittguden din den ekstra biten ambrosia, eller håpe at du låser opp en ny samtale med Megaera og Thanatos for å finne ut mer om dem og deres felles fortid.

Hades II er et av de få spillene som ville vært et av 2024s beste om det bare ga oss mer av den samme opplevelsen som den første tittelen ga oss. Jeg er allerede forelsket i det omvendte designet denne gangen, hvordan vi må bryte oss inn i Hades i stedet for ut av det, og at vi tilsynelatende har en sterkere kjernefortelling denne gangen. Det er mange intriger rundt dette spillet, og Supergiant holder kortene tett til brystet, og jeg gleder meg til å avdekke hver eneste hemmelighet som ligger i Hades II.

Dette er en annonse:

Det er litt lett å velge en oppfølger som mitt mest etterlengtede spill i 2024, men det er ærlig talt det som skaper mest spenning for meg. Det er vanskelig å falle pladask for en opplevelse man ikke helt kan forestille seg. Men med Hades II er jeg ganske sikker på at jeg vet hva jeg får, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd med tanken på enda en roguelike laget av folkene som har laget det beste i sjangeren. Dryss inn litt mer musikk fra Darren Korb - som forresten alltid treffer hvis du ikke har spilt Supergiants andre spill - og du har en nesten garantert suksessformel.

Det finnes noen andre titler der ute som jeg ser frem til neste år. Space Marine II kommer til å tilfredsstille den blodige Warhammer-kløen jeg alltid har hatt, og jeg er sykelig nysgjerrig på Suicide Squad: Kill the Justice League også. Men ellers ser dette året litt roligere ut for meg. Vi får håpe på noen store overraskelser som kan motbevise at jeg tar feil.