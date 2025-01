Alex' (nest) mest etterlengtede spill i 2025: Kingdom Come: Deliverance II

HQ

Selv uten titanene som ligger senere på året, ser starten på 2025 allerede ut til å være et av de mest stablede årene vi har hatt på ganske lang tid. Civilization VII, Avowed, Assassin's Creed Shadows og Monster Hunter: Wilds slippes alle i februar, og alle kunne ha vært mine (nest) mest etterlengtede spill neste år, men selv om jeg ser frem til alle disse opplevelsene, er det én tittel som står høyere enn resten.

Det spillet er Kingdom Come: Deliverance II. Jeg spilte bare det første Kingdom Come: Deliverance i år, og tok en tur til middelalderens Böhmen før jeg dro til Praha for å få en forhåndsvisning av oppfølgeren. Kingdom Come: Deliverance er et flott spill, men det har også en del klumpete elementer her og der. I løpet av de timene jeg har tilbrakt med Kingdom Come: Deliverance II så langt, ser alt dette ut til å ha blitt vasket bort.

På samme måte som The Witcher 3: Wild Hunt og Baldur's Gate III definerte sine franchiser selv om de var oppfølgere, ser Kingdom Come: Deliverance ser ut til å legge lista høyt, og tar tilbakemeldingene som Warhorse fikk fra sitt community og bruker dem i det nye spillet. Grafikken er penere, kampene er mer polert med introduksjonen av hvert våpen som har sin egen kampstil, og oppdragene virker dypere og mer intrikate enn noensinne.

Det føles som om live-service-trenden går mot slutten, og det føles som om bransjen i stor grad fortsatt er i ferd med å finne ut hva som er den beste måten å tjene penger på, mens Warhorse i stedet ser ut til å fokusere på å finne sin nisje i de unike rollespillene de er fascinert av. Kingdom Come: Deliverance får av og til rykte på seg for å være mer en historisk simulator, men selv som en som elsker historie, kan jeg si at det helt klart er et spill først.

Jeg holder kanskje fortsatt pusten til slutten av året for at Rockstar endelig skal lansere Grand Theft Auto VI, men jeg vet at i begynnelsen av 2025 venter en stor, vid verden, og gode gamle Henry vil være klar til å gjøre seg bemerket nok en gang.

