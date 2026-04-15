Alex Ovechkin kan ha spilt sin siste NHL-kamp, men håper å komme tilbake neste sesong

HQ

Alex Ovechkin, den russiske ishockeyspilleren med rekorden for flest mål i NHL-historien, 929, den eneste spilleren over 900, kan ha spilt sin siste ishockeykamp. Tirsdag avsluttet Washington Capitals den ordinære sesongen med en 2-1-seier over Columbus Blue Jackets, og klarte dermed ikke å kvalifisere seg til sluttspillet i Metropolitan Division of the Western Conference.

Den 40 år gamle "Great 8" har aldri kommentert fremtiden sin neste sesong, men mange har antatt at han vil legge opp etter denne sesongen, ettersom hans siste kontrakt, signert i 2021, har utløpt. Det er første gang siden 2023 at Capitals ikke går videre til etter sesongen, og Ovechkin spilte alle kampene (82) i den ordinære sesongen, bare femte gang på sine 21 sesonger at han ikke går glipp av en kamp. Han scoret 32 mål.

Ovechkin sa at han ikke vet hva som kommer til å skje, men satte pris på fansen som hadde tatt turen fra Washington D.C. for å se det som mange trodde var hans siste kamp. "Jeg kan høre at de heier på meg og roper 'Ett år til! Så det er også viktig. Det viser mye respekt. Så takk for støtten."

Men han sa: "Jeg håper det ikke er min siste kamp" til pressen, ifølge NHL.com.

Siden han ble valgt som nummer én i draften i 2004, har Ovechkin spilt i Washington Capitals, med unntak av 2013-sesongen, da han returnerte til sin debutklubb, Dynamo Moskva. Han vant Stanley Cup i 2018 og har blitt tatt ut på det første All-Star-laget åtte ganger.