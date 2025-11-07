Alex Ovechkin når nok en utrolig milepæl med 900 mål

HQ

Mange anså den legendariske kanadieren Wayne Gretzky for å være tidenes beste hockeyspiller, og hans NHL-rekord på 895 mål var uslåelig. Men Alex Ovechkin slo den rekorden i april forrige sesong, og satte seg et nytt mål på 900 mål. Og ... også den er nå knust.

Washington Capitals-stjernen scoret sitt 900. mål mot St. Louis Blues denne uken, og forteller til ESPN:

"Om flere spillere i fremtiden vil slutte seg til 900-klubben gjenstår å se, men det er klart at 40-åringen kommer til å fortsette å score mål i NHL en god stund til.

Om noen andre spillere kommer til å bli en del av 900-klubben i fremtiden, får vi vente og se, men det er klart at 40-åringen kommer til å fortsette å score mål i NHL en god stund til. Sesongen er langt fra over, og hva som skjer videre gjenstår å se.