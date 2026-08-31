Álex Palou vinner sin femte IndyCar Series-tittel og sin fjerde på rad

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Den 29 år gamle spanjolen Álex Palou fortsetter å skrive seg inn i historiebøkene til en av de mest amerikanske idrettene, IndyCar-serien, da han vant sin femte IndyCar-tittel på seks sesonger, den fjerde på rad, etter å ha endt på tiendeplass i det andre løpet i Milwaukee.

Palou, fra Chip Ganassi Racing, ble den andre mannen i historien til å vinne fire IndyCar-titler på rad etter Sebastien Bourdais, som vant fire mellom 2004 og 2007. Han gikk også forbi Mario Andretti, Bobby Rahal, Al Unser Jr., Sébastien Bourdais og Dario Franchitti som de eneste som har vunnet fire titler, og ble den tredje som har vunnet fem titler totalt; bare overgått av Scott Dixon, som vant seks mellom 2003 og 2020, og A.J. Foyt, som vant syv mellom 1960 og 1979.

«De er legender. Jeg synes måten de oppnådde det på, også er ganske imponerende. Men jeg tror det å oppnå det på kort tid er vanskelig for noen ting, men lettere for andre», sa Palou (via AS). «Disse mennene klarte det med ulike bilhomologasjoner, helt forskjellige biler. Jeg tror AJ, fra den første til den siste – jeg vet ikke nøyaktig nå, men det var mer enn 15 år – men de gikk gjennom ulike epoker. Og dette har gjort dem til legender, og jeg håper å være i den posisjonen en dag».