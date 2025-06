Alexander Bublik kaller Draper-seieren "sitt livs beste øyeblikk" og får varm applaus på Roland Garros

HQ

Alexander Bublik sa at å slå Jack Draper på Roland Garros var "det beste øyeblikket i livet hans, punktum". Det er den største seieren for den 27 år gamle kasakhstanske tennisspilleren, og også hans beste uke, da han nådde kvartfinalen i en major for første gang i karrieren, i et løp som inkluderte å slå to av de 10 beste: Álex de Miñaur (kom tilbake etter å ha ligget under i to sett, 6-2, 6-2, 4-6, 3-6, 2-6) og i går kveld mot Jack Draper, som også kom bakfra (5-7, 6-3, 6-2, 6-4).

Bublik, den eneste kvartfinalisten i herresingle under topp 15 (han er rangert som nummer 62), var emosjonell og målløs etter å ha vunnet over den engelske spilleren, en triumf få, inkludert ham selv, hadde forventet. Publikum reagerte med ett minutts stående applaus, noe som etterlot ham i tårer. "Noen ganger i livet er det bare én sjanse, og jeg hadde en følelse av at det var min, og jeg kunne ikke la den glippe. Å stå her, det er det beste øyeblikket i livet mitt, punktum."

Etter innsatsen har han én hviledag før han møter Jannik Sinner på onsdag. Verdenseneren, som ikke har tapt et eneste sett i hele turneringen, kan bli for mye for Bublik, men kasakhstaneren vil prøve å gi sitt beste.