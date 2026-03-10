Alexander Butterfield går bort 99 år gammel

HQ

Alexander Butterfield, den tidligere nestlederen i Det hvite hus som avslørte president Richard Nixons hemmelige båndopptakssystem, er død i en alder av 99 år. Hans død ble bekreftet av hans kone i hjemmet hans i La Jolla, San Diego, en måned før han fylte 100 år.

Butterfield, som var født i Pensacola i Florida, meldte seg inn i US Air Force i 1948 og tjenestegjorde som kamppilot i Vietnam før han gikk over i regjeringens tjeneste. Han ble stedfortreder for Nixons stabssjef, H.R. Haldeman, og var ansvarlig for å føre historiske opptegnelser over presidentskapet, noe som inkluderte tilsyn med installeringen av det stemmeaktiverte opptakssystemet.

Alexander Butterfield // Shutterstock

I 1973, under et innledende avhør i Senatets Watergate-komité, bekreftet Butterfield eksistensen av opptaksutstyret. Avsløringen hans lamslår nasjonen, og gir uomtvistelige bevis på Nixons innblanding i Watergate-etterforskningen. Mens Nixon trakk seg for å unngå riksrett, ble Butterfield aldri innblandet i skandalen.

Butterfield ble senere administrator for Federal Aviation Administration og var rådgiver for Oliver Stone i forbindelse med filmen Nixon fra 1995, der han til og med hadde en cameo-rolle. Han er kjent for sine refleksjoner om tiden i Nixon-administrasjonen, og bemerket en gang at Nixon burde ha gått av tidligere, og beskrev Det hvite hus under Nixon som en "kloakk" av isolasjon og harme.