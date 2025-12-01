Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Alexander Isaks første ligamål for Liverpool gir Arne Slot en kort pause

Liverpool ligger på åttendeplass i Premier League, ni poeng fra serieleder Arsenal.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Liverpools krise kom til, i det minste, en kort pause, etter at Liverpool slo West Ham United 2-0 på søndag. Og det var en svært betydningsfull seier for laget, ettersom det markerte Alexander Isaks første ligamål denne sesongen, etter seks kamper.

Den svenske spissen kom til klubben i fjor sommer etter en rekordovergang fra Newcastle for 125 millioner pund, men hadde ikke klart å leve opp til forventningene. Laget som ledes av Arne Slot (som droppet Mohamed Salah fra startoppstillingen for første gang siden april 2024), har fortsatt mye å gjøre for å kompensere etter rekken på ni tap på 12 kamper, den dårligste siden 1954 for Liverpool.

Isak fikk endelig hull på byllen for Liverpool i Premier League og bidro til at laget vant mot West Ham, som ligger på 17. plass i ligaen. Bare noen timer tidligere hadde klubben fra Øst-London kunngjort at en av deres legender, Billy Bonds, var død, og det ble holdt hyllesttaler før kampen.

Alexander Isaks første ligamål for Liverpool gir Arne Slot en kort pause
Vitalii Vitleo / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballLiverpoolPremier League


Loading next content