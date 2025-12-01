Alexander Isaks første ligamål for Liverpool gir Arne Slot en kort pause

HQ

Liverpools krise kom til, i det minste, en kort pause, etter at Liverpool slo West Ham United 2-0 på søndag. Og det var en svært betydningsfull seier for laget, ettersom det markerte Alexander Isaks første ligamål denne sesongen, etter seks kamper.

Den svenske spissen kom til klubben i fjor sommer etter en rekordovergang fra Newcastle for 125 millioner pund, men hadde ikke klart å leve opp til forventningene. Laget som ledes av Arne Slot (som droppet Mohamed Salah fra startoppstillingen for første gang siden april 2024), har fortsatt mye å gjøre for å kompensere etter rekken på ni tap på 12 kamper, den dårligste siden 1954 for Liverpool.

Isak fikk endelig hull på byllen for Liverpool i Premier League og bidro til at laget vant mot West Ham, som ligger på 17. plass i ligaen. Bare noen timer tidligere hadde klubben fra Øst-London kunngjort at en av deres legender, Billy Bonds, var død, og det ble holdt hyllesttaler før kampen.