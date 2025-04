Alexander Skarsgård går rogue i Apple TV+ sin nye sci-fi-serie

Apple har sluppet den første traileren for den kommende thrillerserien Murderbot, som følger Alexander Skarsgård i rollen som den titulære androiden. Serien er basert på Martha Wells' prisbelønte bokserie The Murderbot Diaries, og forteller historien om Murderbot, en androide som foretrekker å være alene og tilbringe dagene med å se på futuristiske såpeoperaer i stedet for å utføre dødelige oppdrag.

Serien, som består av 10 episoder, har premiere på Apple TV+ den 16. mai, med de to første episodene tilgjengelig umiddelbart, etterfulgt av en ny episode hver fredag frem til 11. juli. I tillegg til Skarsgård, består rollelisten av blant andre Noma Dumezweni, David Dastmalchian og Sabrina Wu. Sjekk ut traileren nedenfor.

Gleder du deg til Murderbot?