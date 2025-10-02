Alexander Skarsgård spiller hovedrollen i den frekke romkomedien Pillion

A24 har gitt ut noen forskjellige frekke romantiske filmer i år, der den kanskje mest bemerkelsesverdige var den Nicole Kidman-ledede Babygirl tidligere i år. Den neste i rekken er Alexander Skarsgård i hovedrollen, og sammen med Harry Melling er han med i en svært krydret britisk romantisk komedie.

Filmen heter Pillion og handler om en mann (Melling) som blir noe forbløffet og forvirret når han får øye på en utrolig kjekk og barsk biker (Skarsgård), noe som utvikler seg til et svært hett forhold.

Filmen kommer på kinoer rundt om i verden i oktober og i Storbritannia i slutten av november, den 28. november, og du kan se traileren for filmen, som er skrevet og regissert av Harry Lighton, nedenfor.