Alexander Sørloth ber Atlético de Madrid om å selge ham, og er misfornøyd som innbytter

Alexander Sørloth er sulten på mer. Den norske spissen, som nesten ble pichichi (toppscorer) i LaLiga 2023/24 med 23 mål og ingen straffer for Villarreal, og senere scoret 20 mål for Atlético de Madrid i den påfølgende sesongen av LaLiga, er angivelig misfornøyd med sin situasjon som innbytter. Ifølge en journalist fra den spanske avisen ABC (via Fichajes.net) har Sorloth bedt klubben om å bli solgt allerede i sommerens overgangsmarked.

Sorloth var ikke fornøyd da han kun fikk åtte minutter på banen i søndagens kamp mot Espanyol, en kamp som Atlético de Madrid tapte i de siste ti minuttene. Sorloth så hvordan Simeone valgte Antoine Griezmann og Giacomo Raspadori før ham, og han er ikke fornøyd med sin sekundære rolle i trener Simeones planer.

Dermed har han bedt klubben om å bli solgt før han tilbringer enda en sesong på benken, i håp om å bli stjernen på laget, slik han pleide å være i Villarreal. Ifølge de vanligvis sensasjonslystne spanske journalistene er Sorloth "monumentalt sint"... men klubben er villig til å selge ham i sommer, for en overgangssum på 35 millioner euro. Ikke for mindre, og bare hvis Atleti kan finne en erstatter for ham i tide.