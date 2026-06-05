Alexander Stubb: "Canada bør bli det 28. medlemslandet i EU"

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Til tross for landets lave innbyggertall har Finlands president Alexander Stubb blitt en fremtredende politisk stemme, ikke bare i Europa, men også i resten av verden. Nå fremmer han et forslag som mange sikkert har tenkt på lenge, men som frem til nå har virket som en fantasi.

Stubb sier (takk, CNBC) at den globale situasjonen krever en utvidelse av EU, og foreslår at unionen bør inkludere blant annet Canada:

"Ville det ikke vært fantastisk om Canada var det 28. medlemslandet i EU i stedet for USAs 51. stat?"

For øyeblikket søker ni land om medlemskap i EU: Albania, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, Tyrkia og Ukraina. De befinner seg på ulike stadier i prosessen, og flere av dem står overfor ulike hindringer som står i veien for medlemskap.

Man kan tenke seg at en svært velstyrt og fredelig nasjon som Canada, i hvert fall i teorien, ville ha lett for å bli medlem, selv om landet ikke ligger i Europa i det hele tatt.