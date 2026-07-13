Alexander Zverev anser Jannik Sinner som «verdens beste spiller», selv om de spiller på et «svært likt nivå

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Jannik Sinner ble igjen kronet som vinner på Wimbledon etter å ha slått Alexander Zverev 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 på søndag – en seier som nesten sikrer Sinner plassen som verdens nummer 1 frem til årets slutt, og som også plasserer Zverev på andreplass, foran den skadede Alcaraz. D

Til tross for at tyskeren tapte for tiende gang på rad mot Sinner, var kampen annerledes og, i hvert fall i løpet av de to første settene, mye jevnere. «Jeg tror jeg utfordret ham i dag», sa Zverev, stolt av innsatsen sin til tross for resultatet, hjulpet av en nylig forbedring som resulterte i hans første semifinale og finale i Wimbledon, samt hans første Grand Slam-tittel i Roland Garros.

«Jeg følte at vi spilte på et veldig, veldig likt nivå, som er ekstremt høyt. Jeg tror vi begge spilte på et ekstremt høyt nivå de to første settene. Jeg bommet på en uheldig forehand i starten av tiebreaken i andre sett. Det endret momentumet litt. Totalt sett synes jeg nivået var veldig bra.»

Zverev mener imidlertid fortsatt at Jannik Sinner igjen beviste hvorfor han er «verdens beste spiller», og at det «sannsynligvis bare er tre spillere som kan utfordre ham».