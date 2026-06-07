Alexander Zverev er nå en Grand Slam-vinner: Slår Flavio Cobolli i fem sett

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Alexander Zverev er nå endelig en Grand Slam-mester. Den tyske tennisspilleren har vunnet nesten alt som er å vinne i tennis: hele 25 singeltitler, inkludert to ATP-finaler og syv Masters 1000-turneringer, samt en OL-medalje i Tokyo.

Det han aldri har vunnet, er en majortittel, og han har tapt alle sine tidligere finaler mot Dominic Thiem (US Open 2020), Carlos Alcaraz (Roland Garros 2024) og Jannik Sinner (Australian Open 2025). Andre Agassi ventet også til sin fjerde finale med å vinne en Grand Slam-turnering, og han endte opp med å vinne åtte...

Roland Garros 2026 var annerledes: i en turnering uten Alcaraz, med Sinner som tapte i andre runde og Djokovic i tredje runde, var presset høyt for Zverev: han var den naturlige favoritten, men noen mente det var tiden for unggutter som Fonseca, Jódar og Mensik. Men den mest uforutsigbare Grand Slam-turneringen på lenge endte på den mest logiske måten, og Zverev slo Flavio Cobolli (hvem hadde trodd at den 24 år gamle italieneren, rangert som nummer 14 i verden, med bare tre titler i karrieren og kun én kvartfinale i en Grand Slam-turnering (Wimbledon 2025) skulle komme så langt?).

Zverev måtte jobbe hardt, og kjempet i fem sett, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1, som gjør ham til den eneste tyskeren som har vunnet Roland Garros siden Henner Henkel ... i 1937! Og i den åpne æraen, siden 1968, har bare to tyskere vunnet majortitler tidligere: Boris Becker i Australian Open i 1996 og Michael Stich i Wimbledon i 1991.