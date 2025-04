Alexander Zverev kalt "konemishandler" av tilskuer under tenniskamp i München

HQ

Den tyske tennisspilleren Alexander Zverev ble tilsnakket av en tilskuer under en kamp i kvartfinalen i Munich Open mot Tallon Griekspoor, med henvisning til anklager om mishandling i hjemmet. Han fikk tilropet (på tysk) "kom igjen, konemishandler". Zverev ba kampleder Fergus Murphy om å kaste ut tilskueren.

Tilskueren refererte til to anklager om vold i hjemmet mot den 27 år gamle tennisspilleren. I 2020 ble hun anklaget av sin tidligere kjæreste Olya Sharypova for vold i hjemmet. Hun anmeldte ikke saken, og etter en 15 måneder lang etterforskning tok ATP Tour ikke affære mot spilleren ettersom det ikke var "tilstrekkelige bevis" (via Tennis365).

I 2023 ble hun anklaget for vold i hjemmet av Brenda Patea, tidligere kjæreste og mor til hans barn. Saken gikk til rettssak, og den ble henlagt i 2024 etter at den tiltalte ønsket å avslutte rettssaken. Zverev måtte betale 200 000 euro i et forlik, "men det innebar ikke en avgjørelse om skyld eller uskyld", sa en domstol i Berlin.

Etter det har flere tilskuere minnet Zverev om denne tidligere saken. Nylig, i Australian Open-finalen som han tapte mot Jannik Sinner, ropte en tilskuer "Australia tror Olya og Brenda"