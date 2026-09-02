Alexander Zverev overlever sin nest lengste Grand Slam-kamp i første runde av US Open

HQ

Alexander Zverev vet at han har en ny god sjanse til å nå toppen i US Open, nå som to av de vanlige Grand Slam-vinnerne, Jannik Sinner og Novak Djokovic, er ute; Sinner på grunn av skade og Djokovic etter å ha blitt slått ut i første runde. Forsvarende mester Carlos Alcaraz er tilbake etter fire måneder, så han er kanskje ikke 100 % i form, og tyskeren utnyttet en lignende situasjon på Roland Garros til å sikre seg sin første Grand Slam-tittel.

Zverev var imidlertid nær ved å gå ut i første runde, akkurat som Djokovic, og overlevde en episk fem-settskamp på nesten fem timer mot Lorenzo Sonego: 6-4 3-6 6-7(7) 7-5 6-4, på fire timer og 53 minutter – den nest lengste Grand Slam-kampen i karrieren hans. Den endte kl. 01.55 onsdag morgen, lokal tid i New York, og Zverev sa ganske enkelt at han «bare er glad for at jeg vant, det er alt».

Zverev utvidet sin rekord mot Sonego til 7–0, men den nåværende verdensnummer 89 presset Zverev til det ytterste, og han vil kanskje merke ettervirkningene lenge i det to uker lange turneringen. Verdensnummer 2 skal møte Quentin Halys i andre runde.