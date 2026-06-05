Alexander Zverev når sin fjerde Grand Slam-finale og er storfavoritt til Roland Garros

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Alexander Zverev, 29 år gammel, har spilt sine kort godt, og tyskeren, som lenge ble regnet som den beste tennisspilleren som ikke har vunnet en Grand Slam, har nådd finalen i Roland Garros etter å ha slått den 20 år gamle tsjekkeren Jakub Mensik 7-5 6-2 3-6 6-3.

Zverev, nummer tre i verden, nådde Roland Garros-finalen i 2024, der han tapte for Alcaraz, Australian Open-finalen i 2025, der han tapte for Sinner, og US Open-finalen i 2020, der han tapte for Dominic Thiem, men da han levde på slutten av "de tre store"-æraen med Nadal, Djokovic og Federer, og i begynnelsen av Alcaraz-Sinner-æraen, hadde Zverev aldri klart å vinne en major (han vant to ATP-finaler, i 2018 og 2021, og en gullmedalje i Tokyo i 2020).

Da Sinner tapte i andre runde og Djokovic i den påfølgende runden, ble alles øyne rettet mot Zverev: Det er kanskje "nå eller aldri" for Zverev, men han holdt de unge løftene (Mensik og også 19 år gamle Rafa Jódar) tilbake og vil være storfavoritt til finalen mot enten Matteo Arnaldi eller Flavio Cobolli på søndag.