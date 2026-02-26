Alexander Zverev slått ut i andre runde av Mexican Open av Kecmanović, som er nummer 84 i verden

HQ

Alexander Zverev, som siktet mot å vinne sin første tittel i 2026 i en av de få turneringene han skal spille uten Alcaraz, Sinner og Djokovic i nærheten, og en uten de fleste av de ti beste, inkludert den tidlige elimineringen av Alex de Miñaur, falt likevel 6-3, 6-7(3), 7-6(4) til serberen Miomir Kecmanović, rangert som nummer 84 i verden, i andre runde av Mexican Open.

Det var Kecmanovićs første seier mot en av de fem beste etter elleve kamper, men hans andre seier mot Zverev etter fire partier. Han fortalte at fordi Zverev var favoritt, hadde han ikke noe press; han var også "mer aggressiv når det gjaldt og servet mye bedre enn min vanlige standard".

I åttendedelsfinalen i Mexican Open tapte også en annen favoritt, Alejandro Davidovich Fokina, finalist i fjor, i strake sett mot Mattia Belluci, mens det nye spanske løftet Rafael Jódar tapte for Terence Atmane i tre sett. Jódar hadde tidligere imponert ved å slå Cameron Norrie.

Kvartfinalene i Mexican Open (fredag):



Wu Yibing mot Flavio Cobolli - 1:00 CET, 12:00 GMT



Miomir Kecmanovic mot Terence Atmane - 3:00 CET, 2:00 GMT



Frances Tiafoe mot Mattia Bellucci - 2:10 CET, 1:10 GMT



Valentin Vacherot mot Brandon Nakashima - 4:00 CET, 3:00 GMT

