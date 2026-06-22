Alexander Zverevs diabetes og en glukosesensor som ikke fungerte som den skulle, satte en kjepp i hjulet for ham i Halle

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Alexander Zverev klarte ikke å følge opp sin første Grand Slam-seier på Roland Garros med en ny tittel: lørdag røk han ut i semifinalen i Halle Open i Tyskland mot Taylor Fritz, i tre sett, der Fritz senere tapte finalen mot Frances Tiafoe.

Kampen mot Zverev var svært jevn, 7-6(4), 4-6, 5-7, men tyskeren slet på banen og måtte ta en medisinsk pause. Han forklarte senere at han opplevde noe han aldri hadde opplevd før: glukosesensoren hans sviktet og viste mye høyere glukosenivåer enn han faktisk hadde. Da han prøvde å rette opp dette ved å drikke glukosedrikker, var det for sent for ham å opprettholde kreftene under kampen.

«Jeg hadde enorme problemer med blodsukkeret fordi sensoren jeg bruker ga meg ⁠en helt feil måling. Den viste svært høye verdier når de faktisk var lave, så jeg injiserte mye mer insulin enn jeg burde ha gjort», sa Zverev. «Under kampen, eller rettere sagt i løpet av de første 45 minuttene, måtte jeg innta rundt 350 gram sukker. Det er veldig vanskelig å håndtere. Det er som om noen drikker en enorm mengde brus under en kamp. Jeg følte meg helt forferdelig.»

Zverev ga Fritz æren og sa at han fortjente å vinne den dagen, men var frustrert fordi det var første gang siden han begynte å bruke disse sensorene i 2016 at de hadde vist en slik feil.

Zverev, som nå er 28 år og regnes som en av de beste tennisspillerne i sin generasjon, fikk diagnosen type 1-diabetes da han var 4 år gammel – en tilstand som ville ha satt mange andre spillere ut av spill, men ikke ham. «Det foregår to kamper samtidig: det er kampen alle ser, og den som bare jeg føler. Hvis jeg ikke håndterer diabetesen min riktig, kan jeg ikke konkurrere på det nivået jeg forventer», sa Zverev til Reuters før Australian Open 2026 (via Sportshadow). I 2022 startet han en stiftelse som hjelper barn med å få livreddende insulin.