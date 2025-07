Alexandra Daddario og Cole Sprouse spiller hovedrollene i I Wish You All The Best

Lionsgate ønsker å fortelle historien om en ung person som strever med sin egen identitet denne høsten. I filmen, I Wish You All The Best, får vi følge Corey Fogelmanis' Mason Deaver, en high school-elev som etter å ha kommet ut som ikke-binær blir kastet ut av familiens hjem og får i oppgave å finne et annet sted å bo.

Denne store forandringen gjør at Mason snart henvender seg til sin fremmedgjorte storesøster, som spilles av Alexandra Daddario, som tar dem inn hos seg sammen med mannen sin, spilt av Cole Sprouse. Dette setter Mason på en ny vei der de finner støtte fra andre mennesker, blant annet en kunstlærer spilt av Lena Dunham.

I Wish You All The Best Mason og Mason kommer på kino 7. november, og du kan se den nyeste traileren og det fullstendige sammendraget nedenfor.

"I denne forfriskende moderne coming-of-age-historien, basert på den bestselgende boken av Mason Deaver, kommer en high school-elev (Corey Fogelmanis) ut som ikke-binær og blir kastet ut av familiens hjem. De har ingen andre steder å henvende seg, og flytter inn hos sin fremmedgjorte storesøster (Alexandra Daddario) og hennes ektemann (Cole Sprouse). Etter å ha begynt på en ny skole finner de støtte hos en eksentrisk kunstlærer (Lena Dunham) og knytter et uventet bånd til en godhjertet elev (Miles Gutierrez-Riley). Ved hjelp av sine nye relasjoner navigerer de seg gjennom det unge voksenlivets vanskelige utfordringer i denne søte og morsomme selvoppdagelsesreisen som hyller kraften i å være tro mot seg selv."