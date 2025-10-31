Alexandra Daddario vil gjerne spille Wonder Woman

Spekulasjonene går høyt om hvem som skal spille Wonder Woman, siden det gamle DC-universet (der karakteren ble spilt av Gal Gadot) har blitt pensjonert til fordel for det nye fra James Gunn og Peter Safran. Arbeidet med den neste filmen er bekreftet å være i gang med et manus av Ana Nogueira (Supergirl), så rimeligvis burde ikke castingen være så langt unna, og nå vet vi om minst én person som kan være interessert, som også er et navn som ofte etterspørres av fans i denne sammenhengen.

HQ

Da ScreenRant nylig fikk anledning til å spørre Alexandra Daddario om hun hadde sett fansenes ønsker, svarte hun at det ikke var noe hun hadde lagt merke til. Men hvis tilbudet skulle dukke opp, ville hun gjerne ta sjansen :

"Jeg er smigret over å høre at det skjer, men jeg har ikke sett det. Men det ville selvfølgelig vært fantastisk å jobbe med James Gunn i alle sammenhenger, men jeg var ikke klar over at det var på gang."

Daddario er imidlertid 39 år gammel, og det går rykter om at Gunn ønsker noen litt yngre i rollen, slik at de kan spille karakteren i lang tid. Hva synes du om Daddario i rollen som Wonder Woman?