Alexandra Eala skriver historie på Filippinene ved å nå semifinalen i Miami etter å ha slått Swiatek

HQ

Alexandra Eala er uten tvil overraskelsen i Miami Open, og et av de mest imponerende gjennombruddene i 2025, sammen med Indian Wells-mesteren Mirra Andreeva. Filippineren er 19 år gammel og nummer 140 i verden, og er allerede den høyest rangerte spilleren i WTA-tourens historie, og hun kommer til å klatre mye høyere på mandag, etter å ha nådd semifinalen i Miami Open. For å gjøre det måtte hun slå Madison Keys, som er nummer fem i verden og vinner av Australian Open, og i går kveld slo hun Iga Swiatek, som er nummer to i verden, med 6-2, 7-5.

Ingen andre kvinnelige spillere fra Filippinene hadde slått en topp 30-spiller før, og nå hadde Eala slått to topp 5-spillere, og nådde sin første WTA-semifinale i seniorkarrieren (hun har tidligere vunnet US Open junior i 2022). Eala, som trente på Rafa Nadals akademi på Mallorca da hun var 13 år, ble gratulert av Nadal selv, og har raskt blitt en stjerne på Filippinene, fått forsider på magasiner og mangedoblet antall følgere, og er allerede blitt en stjerne uansett hva som skjer videre.

Tennis Channel dukket opp et bilde av Ealas eksamen i 2023, med Swiatek ved sin side ... og nå har hun slått ut toppspilleren fra WTA Masters 1000, og er den første filippineren som har nådd en WTA-semifinale.

Eala møter Jessica Pegula i semifinalen på fredag. Amerikaneren slo ut britiske Emma Raducanu, som måtte ta medisinsk behandling midt i kampen på grunn av feber, men forlater Miami med fire strake seire, hennes beste statistikk siden US Open-seieren i 2021.