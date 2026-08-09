Alexandrova slår verdensener Aryna Sabalenka ut av Canadian Open

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Den russiske spilleren Ekaterina Alexandrova er i kvartfinalen i Canadian Open etter å ha slått verdens nr. 1 og den nåværende US Open-mesteren Aryna Sabalenka med 7-6 (3), 4-6, 6-4 i en kamp som varte i to og en halv time. Dette er tredje gang Alexandrova slår Sabalenka de siste to årene: Alexandrova slo også verdenseneren i Doha i februar 2025, som også var hennes siste opptreden i en WTA 1000-kvartfinale.

«En seier som denne bidrar så mye til å gi en slags trygghet om at man gjør det rette, og at man kanskje er på rett vei», sa Alexandrova etter å ha slått Sabalenka igjen. «Det betyr mye fordi dette året har vært ganske vanskelig for meg. Spesielt etter forrige sesong, som var virkelig god. Kanskje forventningene fra i fjor ikke hjalp meg».

Alexandrova skal nå møte ukraineren Elina Svitolina, som alltid nekter å håndhilse på russiske spillere, som får lov til å delta i WTA-turneringer uten nasjonalflagg og nasjonale symboler. Diana Shnaider og Iga Swiatek er også i kvartfinalen, og det gjenstår kamper i fjerde runde med blant andre verdens nr. 2 Elena Rybakina, Coco Gauff, Naomi Osaka og Alexandra Eala.