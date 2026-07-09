Alexia Putellas blir offisielt en del av London City Lionesses neste sesong

HQ

Alexia Putellas er nå offisielt bekreftet som ny spiller for London City Lionesses, noe som bekrefter rapportene fra for to uker siden. Putellas, 32, forlot FC Barcelona etter 14 år, men ifølge tidligere rapporter var målet hennes å være nær familien i Spania og samtidig spille i en konkurransedyktig liga, med sikte på å bli tatt ut til VM i 2027, der Spania skal forsvare tittelen.

London City Lionesses er et ungt lag, stiftet i 2019, som sikret seg opprykk fra Championship til Women's Super League etter å ha vunnet seriemesterskapet i andre divisjon i 2024/25. I den påfølgende sesongen 25/26, deres første i toppdivisjonen, endte Lionesses på sjetteplass av 12 lag. Men siden de ikke kvalifiserte seg til Women’s Champions League, vil ikke Putellas møte sine tidligere lagkamerater fra Barcelona.

Den to ganger Ballon d'Or-vinneren sier hun gleder seg til å jobbe også utenfor banen, for å «løfte kvinnefotballen i England og på den globale scenen». Klubben, som er uavhengig og ikke har noe herrelag – i motsetning til de fleste topplagene i Women's Super League – sier at dette er et historisk øyeblikk i London Citys historie, der klubben etablerer seg «som et fyrtårn for innovasjon og uavhengighet».