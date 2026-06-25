Alexia Putellas sender en betryggende melding: Hun befinner seg i Caracas i Venezuela for å delta på veldedighetsarrangementer

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Torsdag ettermiddag kom nyheten om at Alexia Putellas, som har spilt 14 år for FC Barcelona og vunnet to Ballon d'Or-priser, skal spille for London City Lionesses, en klubb i Women's Super League, de neste to sesongene. Putellas ønsker å holde seg nær Barcelona og har avvist tilbud fra USA. Ifølge rapporter prioriterte hun en klubb i Englands øverste divisjon for å forbli konkurransedyktig og sikre seg en plass på det spanske landslaget til VM neste sommer.

Den offisielle kunngjøringen fra Women’s Super League-klubben er ennå ikke kommet, og nyheten kom da Putellas var i Venezuela for et veldedighetsarrangement. På Instagram Stories bekreftet Putellas at hun var i god behold etter jordskjelvene som fant sted i løpet av natten.

«Hei alle sammen. Med tanke på jordskjelvene som skjedde i går i Venezuela, vil jeg fortelle dere at familien min og jeg er i sikkerhet i Caracas. Takk for meldingene deres. Jeg ønsker alle venezuelanere og alle de berørte familiene mye styrke i møte med denne tragedien»

Putellas befant seg i den venezuelanske hovedstaden for å delta i flere veldedighetsarrangementer med stiftelsen sin, Eleven, i samarbeid med Monumental League, slik EFE melder. Derfra forventes hun å fly direkte til London for å bli presentert som ny spiller i WSL.

Caracas ligger nær stedet der begge jordskjelvene fant sted med 38 sekunders mellomrom, og flere bygninger ble skadet eller raste sammen. Det nåværende dødstallet ligger fortsatt på 164, med nesten 1 000 skadde, men det fryktes at det kan bli mye verre, da U.S. Geological Survey anslår en 42 % sjanse for mellom 10 000 og 100 000 dødsfall.