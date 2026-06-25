Alexia Putellas velger London City Lionesses i Women’s Super League som sin neste klubb etter at hun forlot Barcelona

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FC Barcelona-legenden Alexia Putellas, en av de viktigste spillerne ikke bare for den katalanske klubben, men i hele kvinnefotballens historie, har kunngjort sin nye destinasjon: London City Lionesses, i Women's Super League, for de neste to årene.

Putellas, 32, tilbrakte 14 år i Barcelona, hvor hun vant Ballon d'Or to ganger i 2021 og 2022, fire Champions League-titler og 10 seriemesterskap, men hun bestemte seg for å forlate klubben ved slutten av denne sesongen, til stor overraskelse for fansen. Til tross for tilbud fra hele verden, inkludert USA, har hun prioritert å spille i Women's Super League av to grunner: å være nærmere familien sin i Barcelona og å være i et konkurransedyktig lag med mål om å kvalifisere seg til VM 2027 neste sommer.

London City Lionesses har allerede flere spanske spillere, blant annet målvakt Jana Fernández og spiss Lucía Corrales, som begge er lagkamerater med Putellas på det spanske landslaget, samt en spansk trener, Eder Maestre. En annen tidligere Barça-spiller, Mapi León, skal også bli en del av London City Lionesses.

Lionesses ble stiftet i 2019 og spilte i Championship, den nest øverste divisjonen i England, hvor de vant seriemesterskapet i 2024/25. I sesongen 25/26 endte de på sjetteplass av 12 lag i sin første sesong i Women's Super League. De er ikke kvalifisert for Women’s Champions League, så Alexia Putellas vil ikke møte sine tidligere lagkamerater, i hvert fall ikke i løpet av sitt første år.