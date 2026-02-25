Alfa Romeo forlenger levetiden til Giula og Stelvio Quadrifoglio ettersom EV-planene er forsinket

HQ

Mens elbilsalget skyter i været for noen, sliter andre merker, deriblant Alfa Romeo, som ennå ikke har tilbudt en skikkelig elbil. Elektriske versjoner av både Giulia og Stelvio skulle egentlig ha blitt introdusert for en tid tilbake, men ble utsatt for å revurdere selskapets interesse for helelektriske biler.

De kommer fortsatt, akkurat som hybrider i stedet, og derfor forlenger Alfa Romeo nå levetiden til den vanlige bensindrevne Giulia og Stelvio Quadrofoglio i flere viktige markeder.

Ja, de to V6-drevne bilene kommer tilbake i salg i mars, og de vil derfor bli litt justert for å oppfylle nye utslippsregler og andre sikkerhetsstandarder, og vil fortsatt ha henholdsvis en 4-sylindret bensinmotor på 278 hestekrefter og en V6 på 2,9 liter.

Alfa Romeo-sjef Santo Ficili sa følgende om beslutningen om å starte produksjonen på nytt (gjennom Auto Car ) :

"Vi gjenåpner ordrene på Giulia og Stelvio Quadrifoglio for å holde et løfte til kundene våre som legger mest vekt på den ekstreme ytelsen og de rene følelsene som ligger i Alfa Romeos DNA. Dette er den beste måten å feire et av de mest berømte symbolene i bilverdenen, som bringer med seg en hundre år gammel søken etter teknisk fortreffelighet anvendt på konkurranser og produksjonsbiler. Quadrifoglio er det mest autentiske uttrykket for Alfa Romeos sportslighet og for våre biler, designet for ekte fans av bilkjøring, med fokus på føreren."