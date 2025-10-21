Alfa Romeo Giulia & Stelvio-produksjonen vil fortsette

HQ

For litt over to år siden annonserte Alfa Romeo at de ville stoppe produksjonen av Giulia og Stelvio da de ønsket å fokusere på elbiler for fremtiden. Nå er det klart at de har ombestemt seg, og at produksjonen av disse to strålende bilmodellene vil fortsette frem til 2027. Eierkonsernet Stellantis har annonsert at de legger om produksjonen av de fleste av sine kommende bilmodeller fra elektriske til forbrenningsmotorer, og en del av dette er forlengelsen av Giulia/Stelvio-produksjonen. Dette betyr også at ytelsesversjonene av disse to bilene, kalt Quadrifoglio, vil fortsette å bli produsert, men det ryktes nå at begge vil få en Maserati-motor i stedet for Ferrari-spinneren, i fremtiden. Dette ifølge Motor1.

"Grunnen til at Giulia og Stelvio holder seg lenger enn planlagt, er at avløserne deres blir omarbeidet for å få plass til forbrenningsmotorer. Stellantis hadde opprinnelig tenkt at andregenerasjonsmodellene utelukkende skulle selges som elbiler for å oppfylle merkets mål om å bli helelektriske innen 2027. Det er imidlertid ikke lenger tilfelle på grunn av langsommere enn forventet adopsjon av elbiler. Hvor har vi hørt dette før? Hos nesten alle bilprodusenter, med et par unntak. Som et resultat vil forbrenningsmotorer fortsette, også i etterfølgerne til begge modellene. Men Alfa Romeo trenger mer tid til å tilpasse STLA Large-plattformen for neste generasjons Giulia og Stelvio til bensinmotorer. I mellomtiden kommer ikke de nåværende bilene til å forsvinne, til tross for at de ikke har noen form for elektrifisering."