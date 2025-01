Alfahannbavianer: Maktens stressende pris

HQ

Livet som alfahannbavian kan virke som en jungeldrøm: uovertruffen dominans, eksklusiv tilgang til partnere og respekt (eller frykt) fra jevnaldrende. Men ifølge en ny studie fra Duke University er denne lederrollen ingen dans på roser. Forskerne fant ut at bavianer av hankjønn på toppen av rangstigen utholder høyere stressnivåer og forbrenner mer kalorier enn sine mindre innflytelsesrike motparter. Overraskende nok er det ikke dominanskampene eller oppgjørene med rivalene som er årsaken til påkjenningen - det er de energitappende kravene til å passe på de fruktbare hunnene. Disse kjærlighetsdrevne anstrengelsene avbryter måltidene og splitter oppmerksomheten, slik at alfahannene blir overarbeidet, underernært og biologisk stresset. På lang sikt er prisen for deres sosiale overherredømme blant annet raskere aldring og kortere levetid.

Ville du byttet bort langsiktig helse mot et liv på toppen?

Shutterstock

Dette er en annonse: