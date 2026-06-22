Algerias landslagstrener har fortsatt tillit til målvakten Luca Zidane, selv om han slapp inn et hat-trick fra Messi

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Algerias målvakt Luca Zidane ble, mot sin vilje, en av de mest omtalte spillerne i VM da Leo Messi scoret et hat-trick under kampen mellom Algerie og Argentina sist onsdag. Algerie spiller igjen mot Jordan i morgen, tirsdag, kl. 05.00 CEST, 04.00 BST, med «skjebnen i egne hender», som trener Vladimir Petkovic minnet journalistene om på pressekonferansen før kampen.

Og Zidane, 28, sønnen til verdensmesteren Zinedine Zidane, som byttet sportslig nasjonalitet fra Frankrike til Algerie, vil tilsynelatende forbli førstevalg i mål. «Alle har rett til å gjøre feil. Jeg har full tillit til hans evner», sa Petkovic til reporterne, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA, til tross for kritikken mot prestasjonen hans og de tre målene han slapp inn, samt at han er for ung og uerfaren på landslaget.

Siden Argentina forventes å ta førsteplassen i gruppe J i dag hvis de slår Østerrike, kan Algerie sikte seg inn på andreplassen i gruppe J hvis de slår Jordan i kveld og deretter Østerrike i den siste gruppekampen på søndag. Det er mulig å kvalifisere seg som nummer tre, men da må de forbedre målforskjellen sin, som nå ligger på -3 takket være Messi...